في 100 ثانية.. فاتي يحطم رقما قياسيا جديدا بمساعدة ميسي

حطم أنسو فاتي مراهق برشلونة، رقما قياسيا جديدا، خلال مواجهة فريقه أمام ليفانتي في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

فاتي سجل هدفين في شباك ليفانتي بالشوط الأول من المباراة، بصناعة الأسطورة ليونيل ميسي.

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ليصير فاتي أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة بتاريخ الدوري الإسباني، إذ يبلغ 17 عاما و94 يوما.

فاتي حطّم الرقم الذي حمله خوانمي منذ 2010 بتسجيله هدفين لـ مالاجا في شباك سرقسطة وقتما بلغ 17 عاما و115 يوما.

هدفا فاتي سُجلا خلال 100 ثانية، من صناعة ميسي الذي رفع رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 8.

ميسي اعتلى صدارة الصانعين متخطيا رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا الذي صنع 7 أهداف.

ورفع فاتي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الإسباني، و5 إجمالا في كل البطولات.

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