تشاتشيتش: سعيد بعدم إصابة أي لاعب من بيراميدز قبل لقاء الأهلي

الأحد، 02 فبراير 2020 - 22:32

كتب : عاطف شادي

فريق بيراميدز أمام نواذيبو

عبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بسبب عدم إصابة أي لاعب في فريقه قبل اللقاء المرتقب أمام الأهلي.

بيراميدز انتصر على نواذيبو بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة من الكونفدرالية ليؤكد أحقيته في تصدر المجموعة، ويستعد الآن لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل.

وقال مدرب بيراميدز: "مباراة الأهلي لها حسابات مختلفة. سأختار العناصر الأفضل في فريقي من أجل تلك المواجهة القوية".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء نواذيبو "سعيد بعدم إصابة أي لاعب قبل لقاء الأهلي، ودفعت ببعض الوجوه من أجل تجهيزهم".

وتابع "الفوز على نواذيبو مهم للغاية. أهدرنا العديد من الفرص وتسجيل هدف وحيد لا يعبر عن سير اللقاء. كنا نستحق الانتصار بنتيجة أكبر".

وأكمل حديثه قائلا "خضت 9 مباريات مع الفريق حتى الآن وتعرفت على اللاعبين عن قرب".

وعن قرعة ربع نهائي الكونفدرالية، قال مدرب بيراميدز "لا أهتم باختيار فريق بعينه. كل الفرق قوية للغاية".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

بينما الأهلي في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة. 36 نقطة من 12 مباراة.

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