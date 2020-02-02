الإسماعيلي: مواجهة أسوان في غاية الصعوبة

يرى صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي إن مواجهة فريقه أمام أسوان "في غاية الصعوبة".

الإسماعيلي يستعد لمواجهة أسوان يوم الإثنين في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

وقال المنياوي: "فريق أسوان يملك قدرات فردية مميزة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "هم يرغبون في تغيير وضعهم في جدول الترتيب، بينما نحن نسعى لمواصلة طريق الانتصارات. المباراة ستكون في غاية الصعوبة".

وتابع "لاعبو الإسماعيلي يرغبون في مواصلة تحقيق الانتصارات لتعديل موقف الفريق في الدوري".

وأتم "نرغب في إنهاء الدور الأول من الدوري في مركز أفضل".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 21 نقطة من 15 مباراة، بينما أسوان في المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة.

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