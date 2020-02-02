في الدرجة الثانية – تامر مصطفى على أعتاب الرحيل عن منتخب السويس لـ القناة

الأحد، 02 فبراير 2020 - 22:15

كتب : رضا السنباطي

منتخب السويس

أصبح تامر مصطفى المدير الفني لمنتخب السويس قريبا من الرحيل عن الأخير، وتولي تدريب القناة.

وعلم FilGoal.com بقرار تامر مصطفى الرحيل عن منتخب السويس بسبب "عدم تلبية إدارة النادي لطلباته بخصوص سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني"، حسبما كشف مصدر مقرب من المدرب.

ومن المنتظر أن يجتمع تامر مصطفى مع مسؤولي نادي القناة مساء اليوم الأحد من أجل الاتفاق على قيادته للفريق.

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وغاب تامر مصطفى عن تدريبات منتخب السويس في الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب لقاء كوكاكولا.

ويبحث نادي القناة عن مدربه الجديد وذلك بعد رحيل حمزة الجمل من منصبه كمدير فني للفريق.

ويحتل منتخب السويس المركز الثالث على سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية في مجموعة القاهرة برصيد 20 نقطة من 13 مباراة.

بينما نادي القناة في المركز الرابع بـ 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

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