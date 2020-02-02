ياسر إبراهيم عن أحداث لقاء الهلال: "احنا النادي الأهلي".. نلعب تحت أي ظروف

تحدث ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن أحداث لقاء فريقه أمام الهلال السوداني، مشيرا إلى "نلعب تحت أي ظروف وفي أي أجواء".

وقال ياسر إبراهيم: "احنا النادي الأهلي" نلعب تحت أي ظروف".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "كنا نتمنى التأهل في صدارة المجموعة ولكن ذلك لم يحدث في النهاية".

وتابع "لم يبخل أي لاعب بمجهوده طوال أحداث المباراة. الكل كان على قلب رجل واحد".

وأتم "قدمنا كل شيء ونتمنى التوفيق فيما هو قادم".

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الأهلي تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق في الجولة الحاسمة والأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء شهد أحداث شغب من بعض من جماهير الهلال التي اقتحمت المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء لمدة 10 دقائق. (طالع التفاصيل)

ويحسم تقرير حكم المباراة رضوان جيد ما قد يصدره الاتحاد الإفريقي من قرارات. (طالع التفاصيل)

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