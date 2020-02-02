مدرب الترجي لـ في الجول: أحضر للسوبر الإفريقي من الآن.. خطة لإراحة اللاعبين من أجل الزمالك

رفع معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي راية التحدي ضد الزمالك قبل مواجهة السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري.

وقال الشعباني في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "مازال الوقت مبكرا، لكنني أحضر للسوبر من الآن".

وأردف "نحضر من قبل مباراة شبيبة القبائل (في دوري أبطال إفريقيا) ثم مباراتي الدوري ضد اتحاد المنستير واتحاد تطاوين، خلال المباراتين ومباراة الشبيبة سأجرب لاعبين كثر".

وشدد "سأريح اللاعبين الأساسيين وأحدد اللاعبين المجربين الذين قد يدخلون نسق المباراة".

الترجي تصدر المجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بـ11 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الرجاء المغربي، ومن الممكن أن يقابل الأهلي أو الزمالك في دور الثمانية.

وإذا أوقعت القرعة الترجي في وجه الزمالك، سيتقابلا يوم 14 فبراير في السوبر، قبل أن يتواجها مرتين يومي 28 أو 29 فبراير في القاهرة و5 أو 6 مارس في رادس.

ويحمل الترجي لقب آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا، أما الزمالك فهو صاحب لقب الكونفدرالية الموسم الماضي.

الزمالك فاز ببطولة السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 94 و97 و2003 ولم يخسر اللقب سوى مرة عام 2001.

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