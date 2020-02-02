بعد إعلان رحيله عن الأهلي.. اقرأ السيرة الذاتية لـ شريف إكرامي عبر في الجول

قبل 4 سنوات، خص شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي المخضرم FilGoal.com بسيرته الذاتية والتي يعيد نشرها بعد أن أعلن رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

(1) عن رونالدو والتضحية بالحلم.. وسر نجاح الأهلي ضد شيكا وميدو

(2) حين بكيت بسبب درس حسن شحاتة.. فبدأت رحلتي في أوروبا

(3) في طريق الاحتراف.. قسوة جوزيه ونصيحة البطل ورحلة غالي

(4) حين نظر مدرب فينورد على الدكة فلم يجد غيري!

(5) عن كابتن الخطيب وفشل العودة للأهلي.. وصراخ والدي بسبب الجونة

(6) التحدي مع رئيس جمهورية الأهلي

(7) عن القصص السوداء في كارثة مباراة بورسعيد

(8) – لحظة رحيل جوزيه.. وأصعب موسم في الأهلي

(9) عن 11 وحشا في الأهلي.. ومباراة "الغل وحرقة القلب والمتعة"

(10) حين اجتمعت مع رمضان صبحي.. "الزمالك لن يفوز 6-1"