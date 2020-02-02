في الجول يكشف - ما لم تنقله الكاميرات في ملعب الجوهرة الزرقاء

الكل رأى ما نقلته كاميرات البث التلفزيوني في مباراة الهلال السوداني والأهلي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي توقفت كثيرا بسبب اقتحام عدد من جماهير المضيف للملعب وإلقائهم للزجاجات والكراسي.

ولكن FilGoal.com يكشف لكم ما لم تنقله الكاميرات خلال المباراة.

بعثة الأهلي حظيت بدعم جماهيري كبير من جانب مشجعي نادي المريخ، المنافس الأزلي للهلال، وكان محمود عبد المنعم "كهربا" أكثر اللاعبين الذين سأل عنهم الجمهور السوداني.

فيما دخل المخضرم أحمد فتحي في حالة حزن شديد بعد تعرضه للإصابة وعدم تمكنه من المشاركة في المواجهة، وحرص علي معلول على مساندة اللاعين بعد إعلان التشكيل الذي خلا من اسمه.

مع توجه حافلة الفريق لملعب الجوهرة الزرقاء، مرت أمام "مد أزرق" من جمهور الفريق وسط هتافات وإشارات ولافتات توعد للفريق.

جماهير الهلال جهزت مجسمات بلاستيكية ألقت عددا منها على الملعب بخلاف تحطيم الكراسي وزجاجات المياه.

وحدثت أزمة في المقصورة العلوية بعد أن تم وضع علم كبير لدولة السودان حجب الرؤية عن المتواجدين بها، ومع محاولة تحريك العلم ثارت ثائرة الجماهير اعتقادا أن مشجعي الأهلي المصريين يرغبون في إزالته قبل أن يطلب المصريون بالفعل عدم تحريكه لتجنب ثورة الجماهير الغاضبة.

مع اندلاع الشغب بالمباراة قام بعض مشجعي الهلال بقذف المقصورة الرئيسية بكراسٍ بلاستيكية وتعرض بعض أفراد بعثة الاهلي لإصابات طفيفة وهنا تدخل طاقم السفارة وقام بتأمين الموقف بسحب الجميع إلى غرفة استقبال خاصة بالمقصورة.

كما جماهير الهلال صبت غضبها على الكاردينال رئيس النادي مؤكدين إن الفريق بلا نجوم أو لاعبين قادرين على الفوز ببطولة إفريقيا خاصة إن الفريق لا يتصدر بطولة الدوري.

اللحظات الأخيرة من المباراة شهدت توترا كبيرا وتلقى السفير اتصالات من عدة وزراء، وتم التأكيد على ضمان سلامة البعثة كلها، وبالفعل تم سحب اللاعبين إلى غرفة الملابس ولحق بهم بقية أفراد البعثة، وتم الإبقاء على الجميع لحين صرف جمهور الهلال الذي انصرف العدد الأكبر منه فيما تبقت مجموعة الأولتراس لفترة وتم منع جمهور الأهلي من الخروج.

رغم توتر الأجواء إلاأان فايلر ومعاونيه كانوا في قمة السعادة بالنجاح في التأهل بينما عقد الخطيب عدة اجتماعات عاجلة مع سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي.

بعد مغادرة الأولتراس الهلالي تم صرف جمهور الأهلي عبر حافلات تم توفيرها لهم لضمان سلامتهم وخروجه لأبعد نقطة ممكنة عن محيط الاستاد، وبعد ذلك خرج اللاعبون الى حافلتهم التي أقلتهم لفندق الإقامة عبر خط سير مختلف بمدينة أم درمان استغرق وقتا أطول تحسبا لتربص أي من الجماهير بهم، وسط حراسة من عدد كبير من سيارات الشرطة والقوات الخاصة.

اختر التشكيل المثالي التاريخي للأهلي

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