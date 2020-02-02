ربيعة: لا ننظر سوى لمنصة التتويج.. اسم منافسنا في ربع النهائي لا يعنينا

رفع رامي ربيعة مدافع الأهلي راية التحدي في دوري أبطال إفريقيا حين أوضح أن فريقه ينظر لمنصة التتويج فقط، وذلك بعد الوصول للدور ربع النهائي بالمسابقة.

الأهلي تعادل مع الهلال بنتيجة 1-1 في الجولة الحاسمة والأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، لقاء شهد أحداث شغب من بعض من جماهير الهلال التي اقتحمت المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء لمدة 10 دقائق. (طالع التفاصيل)

وقال ربيعة في تصريحات لموقع ناديه: "نعم كنا في موقف صعب قبل مواجهة الهلال الأخيرة، ولكن دوافعنا كانت كبيرة للغاية، ومن ثم حققنا هدفنا وحجزنا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي".

وأضاف "الكل يعلم تماما معدن لاعبي الأهلي في المواقف الصعبة، وكيف يتماسك الجميع ويكونون على قلب رجل واحد".

وأشار ربيعة إلى أنه "قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة تحدثت عن الموقف الصعب الذي نتواجد فيه بالمجموعة الثانية وتحديداً بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم في ملعب الأخير، وأكدت وقتها أننا قادرون بعزيمتنا وخبراتنا وبشخصية الأهلي على الخروج من هذا الموقف، وهو ما حدث ونحن الآن أصبحنا أحد المتأهلين لربع النهائي الإفريقي".

وواصل "لا نلتفت كثيرا لاسم منافسنا في ربع النهائي، لأننا نبحث عن هدف واحد لا بديل عنه، وهو حصد بطولة إفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي التي تنتظر عودة الأميرة الإفريقية لدولاب البطولات بالقلعة الحمراء".

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

وتابع "من سنتجنب مواجهته في ربع النهائي سنعود لمواجهته في الدور قبل النهائي أو النهائي، ومن ثم تركيزنا بالكامل في الانتصارات فقط لمواصلة المشوار الإفريقي بنجاح.

وأتم ربيعة الفريق البطل لا ينظر سوى لمنصة التتويج، وفي الأهلي اعتدنا دائما على احترام جميع المنافسين، سواء محليا أو إفريقيا، ولكن في النهاية الأهلي لن يتنازل عن حلم التتويج الإفريقي في نسخة دوري الأبطال الحالية، لإسعاد جماهيره الوفية".

الأهلي لم يتوج ببطولته المفضلة منذ عام 2013، وخسر النهائي عامين متتاليين، 2017 و2018، علما بأنه يحتفظ بالرقم القياسي للتتويج بدوري الأبطال برصيد 8 ألقاب.

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الأهلي والزمالك تأهلا لدور الثمانية في المركز الثاني لمجموعتيهما، ما يعني مواجهتهما لخصميهما في القاهرة أولا يومي 28 و29 فبراير.

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