مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: رخصة فيفا تحدد موعد تطبيق VAR

الأحد، 02 فبراير 2020 - 11:40

كتب : وليد الحسيني

تقنية الفيديو VAR

أوضح مصدر بلجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري المصري، ينتظر رخصة من لجنة التشريع في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال المصدر لـFilGoal.com: "من غير المعروف الآن بداية تطبيق التقنية، الأمر مرتبط بمنحنا الرخصة من قبل لجنة التشريع".

وشدد "هذه الرخصة تتوقف على نجاح الحكام في الاختبارات".

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وأردف "في الساعات المقبلة، ستقوم لجنة من فيفا بمعاينة ملعبي القاهرة والسلام للتأكد من إمكانية تطبيق التقنية".

وأكمل "وصلتنا سيارتين من 4 سيارات متعاقدين عليهم لتطبيق التقنية، وفي الوقت الحالي انتهينا من الجزء الثاني من تدريب الحكام بإجمالي 36 حكما من أصل 52 حكما".

ومن المنتظر أن يبدأ استخدام الفيديو مع انطلاق الدور الثاني من الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز في منتصف فبراير.

ولم تطبق تقنية الفيديو في مصر إلا في لقاء الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 ولقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية 2018-2019، إضافة إلى بعض مباريات كأس إفريقيا للأمم 2019.

وستُطبق تقنية الفيديو في مباراة السوبر المصري 2019-2020 بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي في 20 فبراير المقبل.

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