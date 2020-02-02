توخيل عن اعتراض مبابي: لا نلعب تنس.. علينا أن نحترم الجميع

استنكر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان اعتراض كيليان مبابي على خروجه مستبدلا في لقاء الفريق يوم السبت ضد مونبيلييه الذي حسمه نادي العاصمة الفرنسية بخمسة أهداف دون رد في الدوري.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وظهر مبابي (21 عاما) غير راض عن خروجه من الملعب في الدقيقة 68 وتحدث باقتضاب مع توخيل قبل أن يتوجه لدكة البدلاء.

وقال المدرب الأسبق لدورتموند بعد المباراة:"أنا المدرب، شخص عليه أن يقرر من يخرج ومن يدخل. أنا. مبابي ذكي جدا، يعرف ماذا يفعل. لا يحب الخروج، لا أحد يحب الخروج. هذا تصرف غير جيد".

واستدرك توخيل "لكننا ليس الفريق الوحيد الذي عليه التعامل مع مثل هذه الأمور. ليس أمرا جيدا، لأنه يفتح موضوعات تشتت تفكير الفريق. لست غاضبا، لكني حزين لأن ما حدث لم يكن ضروريا".

وأردف المدرب البالغ عمره 46 عاما "فسرت له لماذا قمنا بذلك، وسيبقى الأمر بهذا الشكل. دائما سأقرر الأمور الفنية. لا نلعب تنس، بل كرة قدم وعلينا احترام الجميع. لا أعرف (قراره بعد الواقعة)، علي أن أفكر، علي أن أنام. سأقرر غدا. سنتحدث عن المباراة مع الفريق، سأرى هل سأتحدث عن ذلك أم سأحل الأمر بشكل فردي. سيعتمد الأمر على نومي أيضا".

مبابي، أحد أفضل لاعبي العالم، شارك في 25 مباراة بالموسم الحالي مع باريس سان جيرمان وسجل 22 هدفا وأرسل 12 تمريرة حاسمة.

ويبدو باريس في طريقه للحفاظ على لقب الدوري مع ابتعاده بالصدارة بفارق 13 نقطة عن مارسيليا الوصيف.

ويبقى الهدف الأسمى الوصول لأبعد مدى في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي سيواجه فيها توخيل فريقه السابق دورتموند في الدور ثمن النهائي.

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