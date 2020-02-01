برشلونة يُعير مدافعه إلى نيس الفرنسي

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق على إعارة المدافع السنغالي موسى واجي إلى نيس الفرنسي حتى نهاية الموسم.

النادي سيدفع قيمة أجر اللاعب البالغ 21 عاما حتى نهاية الموسم، ولديه خيار شراء اللاعب مقابل 10 مليون يورو بالإضافة إلى 500 ألف يورو مرتبطة بالأداء.

ووفقا لموقع نادي برشلونة الرسمي فأن النادي الكتالوني يمتلك حق إعادة شراء اللاعب مقابل 15 مليون يورو يتم تفعيله حتى يونيو 2021.

وبعد الموسم الأول سيكون النادي له الحق في تقديم العرض الأول على حساب أي ناد آخر لشراء اللاعب من جديد.

واجي شارك بقميص برشلونة في 6 مباريات مع الفريق الأول بواقع 4 مباريات في الدوري ومباراتين بدوري أبطال أوروبا وحقق لقب الدوري الإسباني موسم 2018-19.

وانضم اللاعب لصفوف برشلونة منضما من فريق كاس يوبين البلجيكي في صيف 2018 مقابل 5 مليون يورو.

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