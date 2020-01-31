الإسماعيلي يُقيد مهاجمه الأجنبي الجديد قبل لحظات من غلق القيد
الجمعة، 31 يناير 2020 - 23:35
كتب : ياسر الشريف
أتم الجهاز الإداري لفريق الإسماعيلي إجراءات قيد الوافد الجديد الأوغندي باتريك كادو بنجاح قبل غلق القيد في مصر.
باتريك هنري كادو
النادي : الإسماعيلي
وتحدث طارق أبو الليل المدير الإداري للإسماعيلي قائلا: "نجحنا في الحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب في الوقت المناسب".
وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قيدنا كادو في القائمة المحلية وكذلك العربية".
وتابع "اللاعب أصبح جاهزا للمشاركة الآن طبقا لرؤية الجهاز الفني للفريق".
وتعاقد الإسماعيلي مع الأوغندي باتريك كادو قادما من نهضة بركان المغربي.
المهاجم صاحب الـ 24 عاما من المنتظر أن يصل مصر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء إجراءات التأشيرة وكافة الأوراق الخاصة به.
وسبق لصاحب الـ 24 عاما اللعب في صفوف كمبالا سيتي الأوغندي قبل أن ينضم لنهضة بركان في أغسطس الماضي.
وشارك كادو في 7 مباريات في الدوري المغربي هذا الموسم ونجح في الصناعة مرة.
وظهر كادو في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر مع منتخب بلاده ونجح في هز شباك الكونغو الديمقراطية.
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