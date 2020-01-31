بواتينج يتحدث التركية ويجاور النني في بيشكتاش

الجمعة، 31 يناير 2020 - 23:00

كتب : FilGoal

كيفين برنس بواتينج - بيشكتاش التركي

انضم الغاني كيفين برنس بواتينج إلى صفوف بيشكتاش التركي ليجاور نجمنا المصري محمد النني.

انتقال بواتينج جاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من فيورنتينا الإيطالي لينضم للنسور التركية.

اللاعب البالغ 32 عاما شارك بقميص الفيولا الموسم الجاري عقب انضمامه في 14 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل هدفا خلال 595 دقيقة.

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وظهر اللاعب صاحب الجنسية الألمانية أيضا يتحدث بالتركية في فيديو إعلان الصفقة الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق لبواتينج أن لعب لأندية بروسيا دروتموند وتوتنام وجنوى وميلان وشالكه ولاس بالماس وإينتراخت فرانكفورت وساسولو وبرشلونة وفيورنتينا.

وتراجع ترتيب بيشكتاش في الدوري التركي للمركز السابع برصيد 30 نقطة إذ يفصله عن الصدارة 11 نقطة، وودع بطولة كأس تركيا والدوري الأوروبي.

وعيّن النادي منذ أيام قليلة الأسطورة السابقة للنادي سيرجين يالتشين عقب إقالة عبد الله أفسي من تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة التركية إلى رغبة سيرجين في عدم استمرار النني مع الفريق بعد نهاية إعارته.

كما لا يرغب المدرب الجديد في استمرار الثنائي لوريس كاريوس حارس ليفربول السابق وعبد الله ديابي في صفوف بيشكتاش، وفقا للتقرير التركي.

المصري صاحب الـ 27 عاما شارك في 21 مباراة هذا الموسم بقميص بيشكتاش، وصنع مرة.

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