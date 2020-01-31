إنبي يعلن عبر في الجول ضم جناح ليبيري.. ولاعب غاني في الطريق

الجمعة، 31 يناير 2020 - 22:34

كتب : أحمد شاكر

تونيا تيسديل لاعب إنبي الجديد

أتم نادي إنبي التعاقد مع تونيا تيسديل لاعب وسط ليبيري بشكل رسمي.

وكشف نادي إنبي، تعاقده مع تونيا تيسديل، قادما من فريق سالامينا فاماجوستا القبرصي.

وقال زكريا السيد رئيس نادي إنبي في تصريحات لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع تونيا تيسديل لاعب الوسط الليبيري، قادما من فريق فريق سالامينا فاماجوستا القبرصي، وبقعد يمتد لموسمين ونصف رسميا".

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تونيا تيسديل جناح أيسر دولي. صاحب الـ27 عاما لعب لمنتخب ليبيريا 12 مباراة دولية.

وأضاف "خلال الساعات القليلة المتبقية، سنضم أيضا مهاجم غاني".

من جهة أخرى، كشف زكريا السيد عن الراحلين، قائلا "محمد أشرف "روقا" انتقل إلى طلائع الجيش بعد قطع إعارته".

وأكمل "أبو بكر ديارا فسخ تعاقده معنا أيضا وانضم إلى طلائع الجيش، فيما كنا قد ضممنا أحمد علي من بيراميدز سابا".

إنبي يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

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