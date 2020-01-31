غياب صادق واستمرار ظهور فخر الدين في قائمة الإسماعيلي أمام أسوان

الجمعة، 31 يناير 2020 - 21:40

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف

استقر الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي على ضم 20 لاعبا في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

قائمة الإسماعيلي شهدت غياب محمد صادق بسبب الإصابة، بينما ظهر الحارس الشاب محمود عبد المنصف في قائمة الدراويش.

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واستمر ظهور التونسي الدولي فخر الدين بن يوسف في قائمة الإسماعيلي.

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي - محمود عبد المنصف.

الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاشم - إبراهيم أبو اليزيد - محمد مجدي الجمل - أسامة إبراهيم - محمود البدري - كماتشو.

الوسط: محمود دونجا - محمد بيومي - محمد مخلوف - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - بيكيتى سيلفا - همام طارق.

الهجوم: شيلونجو - فخر الدين بن يوسف - محمد الشامي.

ويحتل الدراويش المركز السابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

بينما أسوان في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

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