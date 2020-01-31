رسميا – الإسماعيلي يتعاقد مع مهاجم نهضة بركان المغربي

الجمعة، 31 يناير 2020 - 21:20

كتب : ياسر الشريف

باتريك كادو يسجل ويحتفل بهدف أوغندا الأول في الكونغو الديموقراطية

أعلن نادي الإسماعيلي بشكل رسمي عن تعاقده مع الأوغندي باتريك كادو قادما من نهضة بركان المغربي.

المهاجم صاحب الـ 24 عاما من المنتظر أن يصل مصر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء إجراءات التأشيرة وكافة الأوراق الخاصة به.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في إتمام الصفقة قبل ساعات قليلة من انتهاء سوق الانتقالات الشتوية، "في إطار سعى المجلس لتلبية احتياجات الجهاز الفني وزيادة الفاعلية الهجومية والسعي نحو المنافسة على الألقاب"، حسبما أعلن النادي في بيانه الرسمي.

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وأبدى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي رغبته في ضم كادو، لتنجح إدارة التعاقدات برئاسة محمد خلف في التعاقد مع اللاعب.

وتحدث محمد خلف مدير التعاقدات والتسويق في النادي مع FilGoal.com عن الصفقة قائلا: "التعاقد جاء بناءً على رغبة المدير الفني الذي طلب تدعيم القدرات الهجومية".

وأتم "إدارة النادي ركزت في تلبية رغبة المدرب في التعاقد مع فخر الدين بن يوسف، ثم الهداف الأوغندي، ونجحنا في ذلك".

وسبق لصاحب الـ 24 عاما اللعب في صفوف كمبالا سيتي الأوغندي قبل أن ينضم لنهضة بركان في أغسطس الماضي.

وشارك كادو في 7 مباريات في الدوري المغربي هذا الموسم ونجح في الصناعة مرة.

وظهر كادو في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر مع منتخب بلاده ونجح في هز شباك الكونغو الديمقراطية.

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