خبر في الجول – بيراميدز يتراجع عن بيع بكري لـ الوحدة "رغم إتمام كل شيء"

تراجع نادي بيراميدز عن بيع مدافعه عبد الله بكري إلى الوحدة السعودي، رغم إتمام الاتفاق في وقت سابق بين الطرفين.

نادي الوحدة دخل في مفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع عبد الله بكري، ووصل بالفعل المشرف العام على فريق الكرة في النادي السعودي إلى مصر من أجل إتمام الصفقة بعد الاتفاق على كل شيء.

ولكن و"بشكل مفاجئ" وفقا لما كشفه مصدر مسؤول في النادي لـ FilGoal.com، رفضت إدارة بيراميدز بيع اللاعب بسبب "تمسك المدير الفني لـ بيراميدز به".

وكشف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه مع FilGoal.com اتفاق الوحدة في وقت سابق مع بيراميدز على ضم عبد الله بكري مقابل مليون دولار، وهو ما جعل مسؤولو النادي السعودي يصلون مصر من أجل إتمام الصفقة.

وعلى الرغم من وصول المشرف العام على فريق الكرة في الوحدة لـ مصر لإتمام التعاقد مع عبد الله بكري، رفض بيراميدز ترك اللاعب، وهو ما تسبب في حالة استياء شديدة من الجانب السعودي، وفقا للمصدر.

استياء الجانب السعودي يأتي بسبب عدم إعلان بيراميدز موقفه بشكل واضح برفض بيع اللاعب، إلا اليوم الجمعة وهو آخر أيام سوق الانتقالات في السعودية، وفقا للمصدر.

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ويستمر عقد بكري مع بيراميدز حتى نهاية الموسم المقبل.

بكري المولود في السعودية، يبلغ من العمر 25 عاما، وانتقل لبيراميدز من سموحة في صيف 2018.

وهذا الموسم، شارك في 17 مباراة في الدوري والكونفدرالية الإفريقية، وأحرز هدفا وحيدا.

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