المغربي الرابع في أرتيمو فرانكي.. سفيان أمرابط إلى فيورنتينا

الجمعة، 31 يناير 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - هيلاس فيرونا

ينضم لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط لصفوف فيورنتينا الإيطالي قادما من هيلاس فيرونا بدءا من الموسم المقبل 2020-21.

اللاعب وقّع على عقود انتقاله بشكل رسمي وسيبقى معارا لـ هيلاس حتى نهاية الموسم الجاري.

أمرابط انتقل الموسم الجاري لصفوف هيلاس فيرونا قادما من كلوب بروج البلجيكي مقابل 3 مليون يورو.

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وعقب صراع بين نابولي وفيورنتينا، حسم البنفسجي الصفقة مقابل 20 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب البالغ 23 عاما.

سفيان الذي يشغل مركز متوسط الميدان الدفاعي شارك في 19 مباراة الموسم الجاري بالدوري الإيطالي وصنع هدفا وحيدا.

وصار أمرابط المغربي الرابع الذي يلعب لصفوف الفيولا بعد المدافع مانويل دا كوستا ولاعب الوسط حسين خرجة والمهاجم منير الحمداوي.

سفيان هو الشقيق الأصغر لنور الدين أمرابط جناح النصر السعودي الحالي والذي سبق له ارتداء قمصان واتفورد وآيندهوفن وجالاتا سراي ومالاجا.

ويواصل فيورنتينا عمله في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بشكل صاخب، إذ ضم في الانتقالات الشتوية الجارية كل من باتريك كوتروني من ولفرهامبتون، وإيجور من سبال، وألفريد دونكان من ساسولو، كريستيان كوامي من جنوى.

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