كرة الصالات – مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بثلاثية في أنجولا

تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات بعد الفوز على أنجولا بثلاثية.

وفاز منتخب مصر على أنجولا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات المقامة في المغرب.

سجل محمد سعيد الهدف الأول في الدقيقة الـ15 من تصويبة اصطدمت بستيفانو وايندا مدافع أنجولا وغالطت الحارس لتسكن الشباك.

أحمد عبد القادر أضاف الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الشوط الأول بعد تصويبة فشل نيبلو حارس أنجولا في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين.

وفي الشوط الثاني، أضاف عبده الأشول الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من أحمد عبد القادر، استلمها ثم سددها بيسراه بجانب الحارس، لينتهي اللقاء بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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الفوز رفع رصيد مصر للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وبعد الفوز على غينيا بتسعة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى، وضمن منتخبنا صدارة المجموعة أيضا.

ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبعد ضمان الصدارة، ينتظر منتخب مصر مواجهة ثاني المجموعة الأولى وهو الفائز بين ليبيا وغينيا الاستوائية، في نصف النهائي.

مصر صاحبة الرقم القياسي في الفوز بالبطولة تاريخيا بثلاث مرات، أعوام 1996، و2000، و2004، بجانب المركز الثاني مرتان عامي 2008 و2016، فيما يأتي منتخبا المغرب وليبيا بتتويج واحد لكل منهما.

وبجانب المنافسة على لقب البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل إلى نهائيات كأس العالم لكرة الصالات، والتي ستقام شهر سبتمبر المقبل في ليتوانيا.

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