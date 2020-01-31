تشان يهرب من جحيم ساري إلى بروسيا دورتموند

الجمعة، 31 يناير 2020 - 20:19

كتب : FilGoal

إيمري تشان - بروسيا دورتموند

انضم الألماني إيمري تشان من صفوف يوفنتوس الإيطالي إلى بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

اللاعب الذي سبق له اللعب بقميص يوفنتوس وليفربول وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن شارك في 208 مباراة خلال مسيرته مع الفرق السابقة محرزا 18 هدفا.

اللاعب أبدى سعادته عقب إجراء الفحص وقال عبر موقع دورتموند الرسمي: "اعتقد أن الفريق لديه مستقبل جيد ويستطيع الفوز بشيء، تم إقناعي بأنني سوف أساعد الفريق".

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وأتم "لا أطيق الانتظار من أجل اللعب أمام جماهير دورتموند والمعروفين بأنهم الأفضل على مستوى العالم".

تشان سيرتدي القميص رقم 27 وعند تحقيقه عدد المشاركات المتفق عليها سيتوجب على دورتموند ضم اللاعب بشكل رسمي.

اللاعب خرج من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز الموسم الحالي إذ شارك في 8 مباريات فقط بواقع 279 دقيقة، ولم يتم قيده في قائمة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

وانضم تشان لصفوف يوفنتوس الموسم الماضي قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

دورتموند يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريد بول لايبزيج.

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