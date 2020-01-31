برشلونة يسير على خطى ريال مدريد ويتعاقد مع برازيلي جديد

حصل برشلونة الإسباني على توقيع البرازيلي ماتيوس فيرنانديس قادما من صفوف بالميراس البرازيلي حتى موسم 2024-25.

اللاعب سوف ينضم لصفوف الفريق الكتالوني بدءا من الأول من يوليو للعام الجاري.

وكلفت الصفقة وفقا لموقع الفريق الكتالوني، 7 مليون يورو بالإضافة إلى 3 مليون يورو كمكافآت وشرط جزائي 300 مليون يورو.

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ماتيوس الذي يشغل مركز متوسط الميدان الدفاعي شارك سابقا في مع بوتافوجو رفقة الفريق الأول منذ 2016 في 76 مباراة سجل هدفين وصنع 4 وحصد بطولة كاريوكا مع الفريق.

وفي 2019 انضم لصفوف بالميراس وخاض 11 مباراة سجل هدفا وحيدا.

برشلونة صار ينافس ريال مدريد على ضم أبرز المواهب البرازيلية بعدما ضم الملكي كل من رينيار وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

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