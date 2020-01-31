جالاتا سراي يفسخ عقد نزونزي.. وينتقل إلى رين الفرنسي

فسخ نادي جالاتا سراي التركي تعاقده مع متوسط الميدان الفرنسي ستيفين نزونزي، ومن ثم انتقل لصفوف رين الفرنسي.

لاعب الوسط الفرنسي انضم لصفوف بطل الدوري التركي على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض 15 مباراة في النصف الأول من الموسم.

النادي التركي أعلن عبر بيان رسمي فسخ تعاقد اللاعب مع عدم وجود أي مستحقات له حتى نهاية الموسم.

Profesyonel Futbolcu Steven N’kemboanza Mike Christopher Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir. pic.twitter.com/X2a9k0cYST — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 31, 2020

وكان النادي التركي قد استبعد الفرنسي من المشاركات في ديسمبر 2019 الماضي بسبب سلوكه الغير رياضي على حد وصف النادي التركي.

وبعد دقائق قليلة أعلن نادي رين الفرنسي ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

ويحتل رين المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة.

بطل العالم مع منتخب فرنسا البالغ 31 عاما انضم لروما قادما من إشبيلية في صيف 2018 وخاض موسما وحيدا بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية.

مع روما شارك الفرنسي في 39 مباراة سجل هدفا وصنع اثنين في موسمه الوحيد.

وسبق لـ نزونزي أن لعب لأندية بلاكبيرن وستوك سيتي وإشبيلية.

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