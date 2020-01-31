الانتماء لا يقاس بمستوى فريقك.. قصة مشجع الأولمبي الذي أهدى مهاجمه 100 جنيه بسبب هدف

في موسم سيء للأولمبي التاريخي في الدرجة الثانية. سجل الفريق السكندري هدفا في فاركو، فأخرج أحد مشجعيه القدامى 100 جنيه من جيبه وأهداها للمهاجم كمكافأة.

FilGoal.com تواصل مع المشجع الوفي، ليحكي لنا القصة كاملة.

"مستعد أدفع 100 و200 وكل ما أملك لأشاهد الأولمبي قبلما أقابل الله، في مكانته الطبيعية". مشجع الأولمبي

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