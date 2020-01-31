رسميا – جدو الاتحاد إلى طنطا

تعاقد نادي طنطا مع محمد ناجي "جدو" مهاجم الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي على العرض المالي المقدم من طنطا لاستعارة اللاعب.

ولم يعترض طلعت يوسف المدير الفني للفريق على رحيل جدو معارا إلى طنطا، لتتم الصفقة بشكل رسمي.

الجناح صاحب الـ 23 عاما شارك في 4 مباريات هذا الموسم مع الاتحاد في الدوري، ولم يسجل أو يصنع.

منذ انضمامه للاتحاد قادما من المريخ في 2017، ظهر جدو في 68 مباراة ونجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 5.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

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