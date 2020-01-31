ثنائي ليفربول وقائد تريزيجيه في صراع على جائزة لاعب الشهر في إنجلترا
الجمعة، 31 يناير 2020 - 13:46
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المرشحين الستة لأفضل لاعب في شهر يناير.
وضمت القائمة ثنائي ليفربول: جوردان هندرسون، والبرازيلي أليسون بيكر.
كما يتواجد جاك جريليش قائد أستون فيلا، وسيرخيو أجويرو هداف مانشستر سيتي.
فيما يسجل الفرنسي عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد حضوره، بالإضافة إلى جاك ستيفنز مدافع ساوثامبتون.
🌟 @AyozePG
Vote for your @EASPORTSFIFA January Player of the Month ➡️ https://t.co/0sLe4bNXy3 #PLAwards pic.twitter.com/oPi6re5IqC— Premier League (@premierleague) January 31, 2020
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 19 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي أقرب مطارديه.
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