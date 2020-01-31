صدقي: أتمنى التوفيق للأهلي أمام الهلال.. والجمهور السوداني "طيب" ولكن

تمنى حمادة صدقي المدير الفني السابق للهلال السوداني، التوفيق للأهلي في مواجهته الحاسمة بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفا على الهلال مساء غدا السبت، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح صدقي: "أتمنى التوفيق للأهلي أمام الهلال".

وأضاف مدرب سموحة الحالي في مداخلة عبر إم بي سي مصر: "الوضع كان سيختلف لو كنت لا أزال مدربا للهلال، وهذا طبيعي، يجب أن أتمتع بالاحترافية وأن أعمل على فوز المكان الذي أعمل فيه".

ورشّح الأهلي لإتمام المهمة والعبور إلى ربع النهائي: "خبرات الأهلي أعلى من الهلال ويمكن أن تساعده في هذه الأجواء".

وشدد: "جمهور الهلال طيب للغاية ومؤدب، لكنه يشجع فريقه بقوة. في التدريبات كان يحضر 10 آلاف متفرج، يحبون كرة القدم بجنون".

وأضاف: "الهلال ليس أمامه سوى الفوز، ولذا ستكون مباراة عصبية بعض الشيء. الهلال على ملعبه يكون فريق قوي للغاية ويصعب هزيمته رغم السقوط أمام النجم الساحلي، مباراة كنا الأقرب فيها للفوز".

وأتم: "يمتلك الهلال لاعبين مميزين قادرين على إزعاج الأهلي، أهمهم أطهر الطاهر الظهير الأيمن وهداف الفريق، لكنه إجمالا فريق مميز على المستوى الجماعي".

وتولى صدقي تدريب الهلال لفترة قصيرة لم تتجاوز الشهر، وقاده في مواجهتي النجم الساحلي بالجولة الثالثة والرابعة، والتي حصد فيها 3 نقاط.

ويتصدر الأهلي المجموعة بعشر نقاط، ويليه الهلال والنجم بـ 9 نقاط لكلٍ منهما.

اختر تشكيل الأهلي المثالي لمواجهة الهلال

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