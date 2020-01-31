خبر في الجول – صلاح يقترب من تدريب القناة.. والترسانة يرد

اقترب محمد صلاح المدير الفني للترسانة من التحوّل إلى تدريب القناة رغم تمسك إدارة ناديه به.

وعلم FilGoal.com أن إدارة القناة قررت تسديد الشرط الجزائي في عقد صلاح مع الترسانة البالغ نصف مليون جنيه، ليبدأ مهمته فورا مع الفريق.

في الوقت نفسه، صرّح طارق سعيد رئيس الترسانة لـ FilGoal.com: "صلاح لن يرحل لأي فريق آخر، هناك شرط جزائي في عقده ولو أراد الرحيل فعليه دفع الشرط الجزائي".

وأضاف متعجبا: "لا توجد معه أي مشاكل، ليس هناك سبب لرحيله".

وكان صلاح قد صرّح لـ FilGoal.com في وقت سابق: "أنا سعيد بترشيح اسمي في أندية أخرى، أمتلك عرضين في الدوري الممتاز، وأحترم الترسانة لأنه نادٍ

كبير".

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