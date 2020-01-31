الكأس لـ في الجول بعد تولي أبو قير: الجهاز السابق صادفه سوء حظ

شدد أحمد الكأس المدير الفني الجديد لأبو قير للأسمدة، على رغبته في الإضافة لما قام به الجهاز الفني السابق.

علاء نوح رحل عن تدريب أبو قير للأسمدة، ليخلفه الكأس أحد أساطير كرة القدم المصرية.

وصرّح الكأس لـ FilGoal.com: "تعييني مدربا لـ أبو قير ليس تغييرا لـ علاء نوح، وإنما تبديل للأجهزة الفني. علاء نوح صديقي وقد كوّن فريقا جيدا للغاية، لكن صادفه سوء حظ تماما كما حدث مع في الأولمبي".

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وأضاف: "عدت لأبو قير بسبب علاقتي المميزة معهم في فترة عملي السابقة. الفريق يمتلك عناصر مميزة".

وأتم: "المهمة صعبة للغاية في مجموعة بحري لتقارب النقاط. الفريق صعد لدور الـ 16 في كأس مصر نتيجة مجهودات الجهاز الفني السابق".

ويحتل أبو قير للأسمدة المركز العاشر في دوري القسم الثاني بمجموعة بحري، برصيد 14 نقطة.

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