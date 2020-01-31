لوبيتيجي بعد فضيحة الكأس: اخترت تشكيلا خاطئا وشعرت أننا في سجن

أبدى جولين لوبيتيجي المدير الفني لـ إشبيلية، أسفه بعد الخروج الصادم لفريقه من كأس ملك إسبانيا أمام ميرانديس المغمور.

إشبيلية سقط في ملعب ميرانديس فريق القسم الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليخرج من الباب الخلفي.

وصرّح لوبيتيجي بعد المباراة: "شعرت أننا سجناء بدايتنا السيئة في المباراة، لم نستطع تدارك ما حدث في البداية أبدا. الهدف الأول كان مفتاحهم للفوز بالمباراة، لقد أعطاهم الثقة".

وأكمل: "في النظام الجديد للكأس، مباراة واحدة سيئة كفيلة بالإطاحة بك".

واعترف بخياراته الخاطئة التي دفعته إلى تغيير 3 لاعبين دفعة واحدة بين الشوطين: "عندما نجري 3 تغييرات بين الشوطين، فهذا لأن المدرب هو أول من ارتكب الأخطاء. حاولنا التسجيل بمجرد عودتنا من غرفة خلع الملابس لكن كل شيء كان ضدنا، لم نسجل الهدف الذي انتظرناه. ميرانديس فريق جيد وتفوق علينا".

وأتم: "نعتذر لهذا الخروج، نشعر بحزن بالغ، والآن علينا أن ننهض سريعا. إنها ضربة قوية لنا دون شك".

والتحق ميرانديس بالسباعي: برشلونة، وريال مدريد، وفالنسيا، وبلباو، وفياريال، وغرناطة، وريال سوسيداد في الدور ربع النهائي.

وتقام قرعة الدور المقبل اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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