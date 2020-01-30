كاراسكو في مدريد للتفاوض بشأن العودة لـ أتليتكو

بعد عامين من الرحيل عن أتليتكو مدريد، يقترب يانيك كاراسكو من العودة إلى فريقه السابق على سبيل الإعارة.

يانيك كاراسكو النادي : داليان ييفانج أتليتكو مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" أن أتليتكو اتجه إلى كاراسكو بعد فشل التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

ووصل الجناح البلجيكي إلى مدريد من أجل إتمام الاتفاق مع أتليتكو.

كان أتليتكو مدريد ضم كاراسكو لأول مرة في صيف 2015 وشارك مع الفريق في 124 مباراة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 13 حتى رحيله في يناير 2018 إلى داليان ييفانج الصيني.

يذكر أن الاتحاد الصيني لكرة القدم، تجميد نشاط كرة القدم في الصين لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.

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