أزارو يُنذر للتمثيل في ظهوره الأول.. ويصرح: جماهير الاتفاق هتفت لي

ظهر وليد أزارو لأول مرة مع فريقه الجديد الاتفاق، خلال مواجهة الوحدة في الدوري السعودي.

الاتفاق تفوق على ضيفه الوحدة 3-1 في الدمام، بالجولة 16 من المسابقة.

مباراة شهدت دخول أزارو بديلا في الدقيقة 70، قبل أن يتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 88 للتمثيل داخل منطقة الجزاء.

وصرّح أزارو –المعار من الأهلي- بعد اللقاء: "الحمد لله على الفوز بهذه المباراة".

وأضاف عبر السعودية الرياضية: "المدرب طالبني بالتقدم للأمام كلما تحصلنا على الكرة، حضرت للاتفاق منذ أيام قليلة وحاولت تنفيذ تعليمات المدرب".

وشدد أزارو على مساندة جماهير فريقه السابق الأهلي: "الجمهور ساندني دائما، حدث هذا مع كل الفرق التي لعبت لها".

وأضاف: "جماهير الاتفاق هتفت لي اليوم، وهذا يعطيني حافز لأكون إضافة في الفريق".

وعن رغبته في العودة لصفوف منتخب المغرب: "بالطبع، سأقوم بعملي والكلمة الأخيرة ترجع للمدرب".

ويلعب أزارو معارا من الأهلي للاتفاق لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

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