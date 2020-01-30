أزارو يُنذر للتمثيل في ظهوره الأول.. ويصرح: جماهير الاتفاق هتفت لي
الخميس، 30 يناير 2020 - 19:09
كتب : FilGoal
ظهر وليد أزارو لأول مرة مع فريقه الجديد الاتفاق، خلال مواجهة الوحدة في الدوري السعودي.
وليد أزارو
النادي : الاتفاق
الاتفاق تفوق على ضيفه الوحدة 3-1 في الدمام، بالجولة 16 من المسابقة.
مباراة شهدت دخول أزارو بديلا في الدقيقة 70، قبل أن يتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 88 للتمثيل داخل منطقة الجزاء.
وصرّح أزارو –المعار من الأهلي- بعد اللقاء: "الحمد لله على الفوز بهذه المباراة".
وأضاف عبر السعودية الرياضية: "المدرب طالبني بالتقدم للأمام كلما تحصلنا على الكرة، حضرت للاتفاق منذ أيام قليلة وحاولت تنفيذ تعليمات المدرب".
وشدد أزارو على مساندة جماهير فريقه السابق الأهلي: "الجمهور ساندني دائما، حدث هذا مع كل الفرق التي لعبت لها".
وأضاف: "جماهير الاتفاق هتفت لي اليوم، وهذا يعطيني حافز لأكون إضافة في الفريق".
وعن رغبته في العودة لصفوف منتخب المغرب: "بالطبع، سأقوم بعملي والكلمة الأخيرة ترجع للمدرب".
ويلعب أزارو معارا من الأهلي للاتفاق لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.
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