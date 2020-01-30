تشكيل برشلونة – ميسي يقود القوة الضاربة ضد ليجانيس

يقود ليونيل ميسي تشكيل برشلونة لمواجهة ضيفه ليجانيس في دور الـ16 من كأس الملك الإسباني.

ويعتمد كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة على القوة الضاربة في مواجهة ضيفه، بتواجد ميسي مع أنطوان جريزمان وأنسو فاتي في الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لينجليه – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – آرتورو فيدال – فرانكي دي يونج

خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

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