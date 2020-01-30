فيروس كورونا يتسبب في نقل مباريات الفرق الصينية بدوري أبطال آسيا

الخميس، 30 يناير 2020 - 18:32

كتب : زكي السعيد

دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي عن عدم إقامة مباريات أول 3 جولات من دوري الأبطال في الصين.

قرار الاتحاد الآسيوي يأتي على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا في الصين.

وذكر بيان الاتحاد الآسيوي أن مباريات الجولة 1، و2، و3 من دور المجموعات التي كان مقررا إقامتها في الصين، سيتم نقلها إلى جولة الإياب، لتكون مباريات خارجية للفرق الصينية.

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وتشارك 4 فرق صينية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، هي: بكين، وشانغهاي شينوا، وجوانجزو إيفرجراند، وشانغهاي سيبج.

وفي ذلك الوقت، سيراقب الاتحاد الآسيوي الوضع الصحي في الصين، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مباريات جولة الإياب.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد جمّد النشاط الكروي في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري الصيني بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وحسب البيان الرسمي من الاتحاد الصيني لكرة القدم، فإنهم سيحددون مواعيد المناسبات الرسمية في وقت لاحق، مع الأخذ في الاعتبار لكل التدابير الأمنية والصحية.

الدوري الصيني كان محددا له البدء في 22 فبراير المقبل، على أن ينتهي في 31 أكتوبر لعام 2020.

من جهة أخرى، كانت مباراة كأس السوبر الصيني بين بطلي الدوري والكأس، محددا لها يوم 15 فبراير المقبل، قبل أن يصدر قرار التأجيل لأجل غير مسمى.

فيروس كورونا تسبب في وفاة 170 شخص على الأقل حتى الآن في الصين، بجانب تأكيد إصابة 7،700 حالة بشكل عام في البلاد حسب المؤسسات الصحية الصينية في حديثها الرسمي.

كانت العديد من الرياضات قد قررت تأجيل نشاطاتها في الصين بالوقت الجاري، أو إقامتها خارج البلاد أيضا، بجانب بعض الأحداث الرياضية التي يعتبر مصيرها محل خطر حتى الآن.

اتحاد سباق السيارات فورملا وان أصدر بيانا رسميا في وقت سابق، بأنه يتابعون الوضع الحالي، قبيل سباق شانجهاي والذي مقرر له أن يقام في الفترة من 17 وحتى 19 أبريل المقبل.

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