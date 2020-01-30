طائرة – لاعب الزمالك لـ في الجول: انتصارنا على الأهلي ليس صدفة.. ونعد الجمهور بالبطولات

"نحضر جيلا من الشباب منذ 3 سنوات، وانتصارنا على الأهلي ليس صدفة"، هكذا قال محمد محسن لاعب الكرة الطائرة في نادي الزمالك بعد الفوز على الأهلي وإنهاء سلسلة 102 مباراة من الفوز للفريق الأحمر.

وقال محسن لـFilGoal.com: "فوز مهم جدا، نحضر جيلا من الشباب منذ 3 سنوات. عانينا من نتائج سلبية كثيرة الفترة السابقة وبعض الجماهير لم تكن على علم بأننا نبني الفريق".

وأضاف "الأداء كان ممتازا، الانتصار على الأهلي لم يكن صدفة. عرفنا نقاط قوة وضعف الأهلي ولعبنا عليها وانتصرنا".

وشدد "حفزنا بعضنا البعض، وتعاهدنا على الفوز وقلنا لبعضنا البعض أن الفوز على الأهلي سيعيدنا للمنافسة على الدوري، الأهلي فريق قوي ويضم لاعبي المنتخبات. ولكننا أغلقنا تلك الصفحة ونستعد للقادم".

وأردف محسن "لدينا خطة موضوعة لاحتكار البطولات في الفترة المقبلة والبداية من البطولة العربية، فوزنا على الأهلي دفعة قوية وطموحنا هو المنافسة على البطولة، والنادي وافق على مشاركتنا عندما تأكد من قدرتنا على المنافسة".

وأتم محسن "لم ننظر لسلسلة الأهلي، كانت ضغطا عليهم وليس علينا، أردنا إسعاد الجمهور وأطالبهم بالوقوف في ظهرنا ونعدهم بالبطولات وإسعادهم".

نجح فريق رجال الزمالك للكرة الطائرة في التغلب على الأهلي بقمة الدوري المصري وتصدر المسابقة مؤقتا قبل مواجهة الأهلي والجيش المؤجلة.

تغلب الزمالك على الأهلي 3-1 في الأشواط وأوقف سلسلة انتصارات الأحمر التي استمرت لمدة 102 مباراة متتالية.

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