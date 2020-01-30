عاد لفريقه الأصلي.. رسميا – روخو يرحل عن مانشستر يونايتد

انتقل ماركوس روخو لاعب مانشستر يونايتد، إلى إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ليعود روخو إلى النادي الذي بدأ فيه مسيرته بعمر العاشرة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول وينتقل إلى أوروبا لاحقا.

ويمتلك روخو (29 عاما) عقدا مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2021.

ولم يشارك روخو سوى في 9 مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، بواقع 648 دقيقة.

وانضم روخو إلى يونايتد في صيف 2014، وخاض معه 122 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع 4 آخرين، وتوج معه بـ 4 ألقاب.

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الظهير الأيسر الذي يجيد في مركز قلب الدفاع، يمتلك 61 مباراة دولية مع الأرجنتين.

ولعب روخو في الفريق الأول لـ إستوديانتس ما بين 2008 و2011، وفاز معه بـ كوبا ليبرتادوريس، وفضية كأس العالم للأندية، ودوري أبيرتورا الأرجنتيني.

ويشرف جابرييل ميليتو على تدريب إستوديانتس، ويرأسه خوان سيباستيان فيرون.

وانتدب إستوديانتس مؤخرا القائد السابق لمنتخب الأرجنتين: خافيير ماسكيرانو.

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