القرصان يتوارى في الظل.. رسميا – جرانيرو إلى القسم الثالث الإسباني

أنهى إستيبان جرانيرو مسيرته مع نادي إسبانيول، وانتقل إلى ماربيّا فريق القسم الثالث.

جرانيرو فسخ عقده مع إسبانيول الذي كان ممتدا حتى نهاية الموسم، وتحوّل في صفقة انتقال حر إلى النادي المنتمي لإقليم الأندلس حتى صيف 2021.

جرانيرو (32 عاما) الملقب بالقرصان لعب في إسبانيول منذ صيف 2017، وخاض معه 82 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 7.

وسبق لـ جرانيرو اللعب في صفوف ريال مدريد، وخيتافي، وكوينز بارك رينجرز، وريال سوسيداد، ولا يمتلك أي مباراة دولية مع منتخب إسبانيا الأول.

ويتصدر ماربيا المجموعة الرابعة في دوري القسم الثالث، ويسعى للصعود إلى القسم الثاني للمرة الأولى في تاريخه.

ويعد جرانيرو ثاني الراحلين عن إسبانيول في سوق الانتقالات الشتوية، بعد خافي بوادو الذي انتقل معارا إلى ريال سرقسطة.

وتوج جرانيرو بلقب الدوري الإسباني عام 2012 مع ريال مدريد، كما ظفر بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

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