آس: كافاني يبتعد عن أتليتكو مدريد

يبتعد أتليتكو مدريد أكثر عن التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم سان جيرمان، بحسب المعلومات الجديدة الواردة لصحيفة "آس" المدريدية.

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وذكرت "آس" أن احتمال تعاقد أتليتكو مع كافاني في يناير يتضائل أكثر بعدما أصبحنا على بعد 48 ساعة فقط من انتهاء السوق الشتوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتليتكو يحتاج لبيع واحد من لاعبيه الذين يتقاضون رواتب كبيرة في حال أراد التعاقد مع كافاني بسبب قواعد اللعب النظيف.

وأوضحت أن رحيل توماس ليمار كان من الممكن أن يحل هذه الأزمة، لكن حتى الآن لم يحدث جديد بشأن مغادرته لأتليتكو.

ونفت "آس" التقرير الذي نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم عن رفع أتليتكو عرضه لضم كافاني إلى 18 مليون يورو، وأوضحت أن الروخيبلانكوس لم يقدم عرضا جديدا.

وأفادت أن أتليتكو يعتقد حتى الآن أن كافاني لن ينضم هذا الشتاء، وإن كان خيار التعاقد معه في الصيف بعد نهاية عقده متاحا خاصة أنه حاول بكل الطرق إقناع باريس سان جيرمان برحيله.

كما رحب كافاني بتقليل راتبه من أجل الانتقال إلى مدريد، وهذا ما نقله فرناندو شقيق ووكيل مهاجم باريس سان جيرمان لإدارة أتليتكو عندما تواجد في مدريد منذ أيام من أجل التوصل لصيغة اتفاق.

ويريد سان جيرمان الحصول على 20 مليون يورو للاستغناء عن كافاني، فيما عرض أتليتكو وصل إلى 15 مليون بعدما عرض 10 ملايين في البداية.

ويرفض أتليتكو رفع عرضه خاصة أن عقد كافاني صاحب الـ32 عاما مع سان جيرمان ينتهي الصيف المقبل.

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