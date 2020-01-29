ميلان يحبط تورينو ويضرب موعدا مع يوفنتوس في نصف نهائي الكأس

الأربعاء، 29 يناير 2020 - 00:36

كتب : محرر في الجول

زلانان إبراهيموفيتش يحتفل بهدف ميلان في كالياري

خطف ميلان بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز على تورينو 4-2، بعد وصول المباراة للشوطين الإضافيين.

وانتهى الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، بعدما سجل هاكان تشالهان أوجلو التعادل الثاني في الدقيقة 90+1.

وبذلك ينضم ميلان إلى يوفنتوس ونابولي اللذين تأهلا إلى نصف النهائي، في انتظار الفائز من مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا.

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ويلعب ميلان مع يوفنتوس في نصف النهائي.

تقدم ميلان أولا عن طريق جياكومو بونافينتورا من مقابلة عرضية رائعة من أنتي ريبيتش.

لكن تورينو رد بهدفين عن طريق جليسون بريمر في الدقيقتين 34 و71.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن تورينو خطف بطاقة التأهل، عادل هاكان تشالهان أوجلو النتيجة لميلان في الوقت القاتل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل هاكان التألق وسجل الثالث في الشوط الإضافي الثاني من تسديدة رائعة ثانية.

وجاء الدور على السلطان زلاتان إبراهيموفيتش ليضع لمسته في المباراة، بهدف رابع.

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