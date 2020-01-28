أسوان يضم الغاني سولمون منساه

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 18:21

كتب : محمد عبد العظيم

سولمون منساه

أعلن نادي أسوان تعاقده مع سولمون منساه لاعب نادي شباب الساحل اللبناني في صفقة انتقال حر.

ويبلغ منساه من العمر 27 عاما ويلعب في خط الوسط.

وكشف وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "سولمون منساه وقع مع أسوان لمدة موسم واحد مع وجود بند يتيح تجديد التعاقد لموسم إضافي".

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وسبق للاعب الوسط اللعب مع نادي بيشام يونايتد الغاني قبل الانضمام لصفوف شباب الساحل اللبناني.

وكان أسوان ضم ثلاثي شباب الزمالك يوسف أسامة نبيه ويوسف علي ويوسف مرعي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويحتل أسوان المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة بعد مرور 15 جولة.

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