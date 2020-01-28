في الدرجة الثانية - البنك الأهلي يتعاقد مع لاعب مازيمبي السابق

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 18:12

كتب : رضا السنباطي

الكاميروني لاندري نتانكيو - لاعب البنك الأهلي

كشف عيد مرازيق المدير الفني للبنك الأهلي عن تعاقد ناديه مع الكاميروني لاندري نتانكيو في صفقة انتقال حر.

نتانكيو هو لاعب سابق في مازيمبي الكونغولي ونصر حسين داي الجزائري.

وتعد هذه الصفقة هي الرابعة للبنك الأهلي في يناير الجاري بعد كل من محمد ناجح وأحمد "عجلة" ومحمد سريع".

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واجتاز اللاعب الكشف الطبي بنجاح وتم توقيع العقود بشكل رسمي مع اللاعب.

وقال عيد مرازيق لـFilGoal.com: "نتمنى أن تكون هذه الصفقة إضافة قوية لنا في ظل المنافسة القوية بمجموعة الصعيد".

وأتم تصريحاته "اللاعب يمتاز بالخبرة والقوة البدنية وسيكون له تأثيرا معنا في الفترة المقبلة".

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