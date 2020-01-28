في الدرجة الثانية - حمزة الجمل يرحل عن القناة

الثلاثاء، 28 يناير 2020 - 14:08

كتب : رضا السنباطي

حمزة الجمل

أعلن نادي القناة انفصاله عن المدرب حمزة الجمل الذي استقال من منصبه بعد الخسارة أمام المريخ بنتيجة 2-1 يوم الإثنين في الجولة 13 من دوري الدرجة الثانية.

وقال إيهاب نشأت نائب رئيس مجلس إدارة القناة لـFilGoal.com:"قبلنا استقالة حمزة الجمل خلال اجتماع الإدارة".

وواصل "طموحنا التأهل للدوري الممتاز ولذلك دعمنا الفريق بلاعبين من الدوري الممتاز مثل أحمد الصعيدي ورمزي خالد".

أخبار متعلقة

مهاجم إيندهوفن في إنجلترا لإتمام انضمامه لـ توتنام رسميا - بلد الوليد يضم بن عرفة ومهاجم ألميريا رسميا - كاف يوافق على نقل مباراة نواذيبو وبيراميدز إلى القاهرة الاتحاد في بيان رسمي: لا نجد تفسيرا لتفضيل عمار حمدي الانتقال لطلائع الجيش

ثم استدرك "لكن التغيير أفضل الآن، الجمل لم يبخل على النادي بأي جهد. سنستقر على المدرب الجديد خلال 48 ساعة".

ويحتل القناة المركز الرابع في ترتيب مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية مبتعدا بعشر نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

ويحل الفريق ضيفا على جمهورية شبين في الجولة المقبلة.

طالع أيضا

الاتحاد الإنجليزي يرد على كلوب

عبد الحفيظ يكشف موقف الشناوي من لقاء الهلال

توجو تجدد لمدربها قبل مواجهة مصر

الأهلي يتقدم ببلاغ ضد صفحات إلكترونية

أسعار لا تصدق لتذاكر لقاء ليفربول في كأس الاتحاد

10 سنوات على اكتساح مصر للجزائر

القناة حمزة الجمل

نرشح لكم

أخر الأخبار

فينالدوم: وجود وست هام في مناطق الهبوط يصعب المهمة علينا 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: أليكسيس سانشيز سيعود للرد عليكم 33 دقيقة | أوروبا
لاعب ليفربول: نصل للدقائق الأخيرة وكلنا ثقة في قدرتنا على التسجيل 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية - حمزة الجمل يرحل عن القناة 49 دقيقة | مصر
الاتحاد في بيان رسمي: لا نجد تفسيرا لتفضيل عمار حمدي الانتقال لـ طلائع الجيش ساعة | مصر
رسميا - بلد الوليد يضم بن عرفة ومهاجم ألميريا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك