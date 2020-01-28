في الدرجة الثانية - حمزة الجمل يرحل عن القناة

أعلن نادي القناة انفصاله عن المدرب حمزة الجمل الذي استقال من منصبه بعد الخسارة أمام المريخ بنتيجة 2-1 يوم الإثنين في الجولة 13 من دوري الدرجة الثانية.

وقال إيهاب نشأت نائب رئيس مجلس إدارة القناة لـFilGoal.com:"قبلنا استقالة حمزة الجمل خلال اجتماع الإدارة".

وواصل "طموحنا التأهل للدوري الممتاز ولذلك دعمنا الفريق بلاعبين من الدوري الممتاز مثل أحمد الصعيدي ورمزي خالد".

ثم استدرك "لكن التغيير أفضل الآن، الجمل لم يبخل على النادي بأي جهد. سنستقر على المدرب الجديد خلال 48 ساعة".

ويحتل القناة المركز الرابع في ترتيب مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية مبتعدا بعشر نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

ويحل الفريق ضيفا على جمهورية شبين في الجولة المقبلة.

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