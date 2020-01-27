المنياوي لـ في الجول: مباراة الاتحاد عصيبة.. وتوقعنا ذلك السيناريو

الإثنين، 27 يناير 2020 - 15:42

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الاتحاد

قال صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي إن الجهاز الفني للدراويش توقع سيناريو مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

وتأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال، بتعادله أمام مواطنه الاتحاد السكندري 0-0 على استاد الإسماعيلية، في إياب ربع النهائي، واستفاد الدراويش من انتصارهم ذهابا في الإسكندرية بهدفٍ دون رد، ليتفوّق على زعيم الثغر في مجموع المباراتين.

وتحدث المنياوي لـFilGoal.com: "المباراة كانت عصيبة، توقعنا سيناريو هجوم الاتحاد الذي لم يكن يريد سوى إحراز هدف".

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وأضاف "المدير الفني للفريق ديدييه جوميز لم يضع خطة دفاعية، لكنه كان حريصا على منح اللاعبين تعليمات بتوخي الحذر في الشوط الأول، قبل أن ينقلب الحال في الشوط الثاني عندما وثق اللاعبون في إمكانياتهم وبادلوا الاتحاد الهجمات".

وشدد "حققنا هدفنا، وهذا الصعود سيكون دافعا معنويا كبيرا لنا في الدوري كذلك".

ويحتل الدراويش المركز العاشر في الدوري بـ18 نقطة ولم يحقق سوى فوزا وحيدا في آخر 5 مباريات.

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