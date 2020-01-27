جوارديولا يوضح إصابة محرز وأسباب عدم المخاطرة بـ لابورت

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أنه تجنب المخاطرة بالدفع بمدافعه إيمريك لابورت في المباريات، رغم عودته لتوه من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 4 أشهر، كما أوضح حالة جناحه رياض محرز.

وغاب لابورت عن فوز مانشستر سيتي على فولام برباعية دون رد في كأس إنجلترا، بعد أن شارك لمدة 72 دقيقة في المباراة السابقة أمام شيفيلد يونايتد، فيما استبدل محرز في الدقيقة 53 بسبب الإصابة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لابورت يشعر ببعض الإرهاق، وهذا طبيعي بعد 4 أو 5 شهور من الغياب".

وأضاف "لن نخاطر به، لقد خاض الكثير من الحصص التدريبية وشارك لمدة 72 دقيقة أمام شيفيلد يونايتد، يمكن أن يشارك ضد مانشستر يونايتد إذا كان في حالة جيدة".

وواصل "لقد تحدثنا معه ومع الأطباء، إذا لم يكن جاهزا تماماً فلن يلعب، ولكن إذا كان لائقاً فسيلعب المباراة المقبلة ضد يونايتد، سنرى".

ويستضيف سيتي جاره يونايتد في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء بعد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.

وعن الكدمة التي تعرض لها رياض محرز أثناء المباراة، أوضح بيب: "رياض يتعافى بشكل جيد، أما جواو كانسيلو فتعرض لركلة قوية في كاحله، سنلاحظ حالته خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبخصوص المباراة، صرح جوارديولا "لبعض الوقت شعرت أنها ستكون مباراة صعبة، لديهم فريق شجاع، لكن الأمر اختلف بعد البطاقة الحمراء، حاولوا مواصلة اللعب، لكن المباراة انتهت مع الهدف الثالث، الآن نستعد لمواجهة يونايد".

وأكمل "روح التحدي لدينا دائما، سنقاتل من أجل الفوز في كل مسابقة نشارك بها، التالي أمامنا يونايتد وفرصة للتأهل لنهائي بطولة، وهذه هو هدفنا التالي".

مانشستر سيتي أصبح الفريق الوحيد على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذي يصل إلى 100 هدف في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.

وعن ذلك، صرح المدرب الكتالوني: "دائماً نسجل الأهداف، ولدينا القدرة على التسجيل، المشكلة تكمن هذا الموسم في استقبال بعض الأهداف، ولكن من الجيد دائماً تسجيل الأهداف".

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