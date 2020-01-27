حسام عاشور: لست اللاعب الذي يقال له اختم مشوارك خارج الأهلي

أكد حسام عاشور لاعب وسط الأهلي أنه لن يعتزل بنهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، مجيبا في الوقت ذاته على إمكانية إنهاء مسيرته خارج أسوار القلعة الحمراء.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وصرح عاشور عبر قناة أون سبورت "كنت ألعب أساسيا تحت قيادة مارتن لاسارتي ثم تعرضت لإصابة أبعدتني فترة، والأمور حاليا لا تسير معي بشكل جيد، لكن أتدرب بكل قوة لأكون جاهزا في أي وقت يحتاجني فيه الجهاز الفني".

وأضاف "لدي طموح مشروع، حققت 36 بطولة، أمامي 3 سنوات قبل الاعتزال، أتطلع للفوز بخمسة أو ستة ألقاب لأكون أكثر لاعب تتويجا بالبطولات في العالم".

وبسؤاله عن إمكانية مسيرته خارج النادي، رد "أحب الكرة وضحيت من أجل الأهلي كثيرا، ورفضت إغراءات عديدة تصل إلى 10 أضعاف راتبي في النادي، وكنت أقوم بتجديد عقدي مراعاة للأهلي وجماهيره، ولأن الفريق يحتاجني".

وتابع "الإدارة كانت تقول إن الفريق يحتاجني، ولا أعتقد أن هذه الإدارة ستتخلى عني أو عن حلمي في الفوز بأكثر عدد من البطولات".

حين سئل عن موقفه حال وجهت له إدارة النادي الشكر ورفضت تجديد تعاقده، رد "قلت لا افكر في الاعتزال، كرست حياتي للأهلي وخدمته، وكنت أوقع على بياض في كل مرة، لذا لست اللاعب الذي سيقال له اختم مشوارك خارج النادي".

وعن مشوار الفريق بدوري الأبطال، أتم عاشور تصريحاته "أبارك للاعبين الفوز الصعب أمام النجم الساحلي، لكن لم نتأهل بعد، أمامنا مباراة حاسمة أمام الهلال، فالاهلي لم يفز عليه في السودان، وعلينا أن نعمل لتحقيق الفوز وليس الاكتفاء بالتعادل، لنضمن صدارة المجموعة".

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الأهلي انتصر على النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)











































































































































































































































هدف انتصار الأهلي جاء عن طريق جونيور أجايي ليترك كل السيناريوهات متاحة قبل الجولة الأخيرة أمام الهلال السوداني. (تعرف على كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا)

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