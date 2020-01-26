يوفنتوس يرفض الابتعاد بالصدارة ويخسر أمام نابولي بثنائية

رفض يوفنتوس الابتعاد بالصدارة واستغلال تعثر إنتر ميلان، فخسر أمام نابولي بثنائية.

فاز نابولي على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف على استاد سان باولو، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

سجل بيوتر زيلنسكي ولورينزو إنسيني هدفا نابولي، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الوحيد.

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وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان خاليا من الإثارة. يوفنتوس لم يسدد أي كرة على المرمى، وفي المقابل أيضا لم يشكل نابولي أي خطورة.

شوط الإثارة

وفي شوط المباراة الثاني تبدلت الأمور. ماوريسيو ساري أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ51 بدخول أدريان رابيو بدلا من ميراليم بيانتش.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ63. تصويبة من لورينزو إنسيني من خارج منطقة الجزاء أبعدها تشيزني من يمين مرماه لترتد الكرة إلى زيلينسكي وحيدا أمام المرمى والذي لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك.

جينارو جاتوزو تدخل هنا، وأشرك ستانيسلاف لوبتكا في الدقيقة الـ70 بدلا من دييجو دوم.

في المقابل حاول ساري التعويض بدخول دوجلاس كوستا في الدقيقة الـ72 بدلا من بلايس ماتويدي، ثم دخول فريدريكو بيرنارديسكي بدلا من باولو ديبالا في الدقيقة الـ73.

آخر تبديلات نابولي كانت في الدقيقة الـ82 بدخول إيلجيف إيلماس بدلا من زيلينسكي.

وأثناء هجوم يوفنتوس، حسم نابولي اللقاء بالهدف الثاني في الدقيقة الـ88 عن طريق لورينزو إنسيني. عرضية من خوسيه كاييخون من جهة اليمين قابلها لورينزو إنسيني بتصويبة على الطاير من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين تشيزني.

عودة لم تكتمل

يوفنتوس استفاق في النهاية. كريستيانو رنالدو سجل الأول في الدقيقة الـ90 بعد تمريرة من بينتاكور خلف دفاعات نابولي، سددها رونالدو مباشرة في المرمى.

وكاد يوفنتوس يدرك التعادل في الدقيقة الـ93. عرضية من خوان كوادرادو، قابلها جونزالو إيجواين بخلفية مزدوجة، لكن في يد الحارس، لينتهي اللقاء بفوز نابولي هدفين مقابل هدف.

فوز نابولي رفع رصيده للنقطة الـ27 مرتقيا للمركز الـ12، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ51 في المركز الأول، وليبقى الفارق ثلاث نقاط فقط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

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