في الدرجة الثانية – سوهاج لـ في الجول: نطالب بإعادة مباراة بني سويف بسبب خطأ اداري

الأحد، 26 يناير 2020 - 22:37

كتب : رضا السنباطي

سوهاج‎

طالب شريف شعبان مدير الكرة بنادي سوهاج بإعادة مباراة فريقه ضد بني سويف في الجولة الـ13 من دوري الدرجة الثانية بحجة وجود خطأ إداري.

وفاز بني سويف على ضيفه سوهاج اليوم الأحد بهدف سجله من ركلة جزاء.

وقال شريف شعبان لـFilGoal.com: "تقدمنا بمذكرة لاتحاد الكرة نطالبه بإعادة مباراة بني سويف وسوهاج بعد خطأ إداري من حكم المباراة عاطف حسين من منطقة القاهرة".

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وأوضح "بعد تلقي لاعب بني سويف معتز محروس بطاقتين صفراوتين ولم يُطرد".

وتابع "لابد أن واحدا من مراقب المباراة ومراقب لجنة الحكام وحكم المباراة قام بتسجيل البطاقتين اللتين حصل عليهما اللاعب في الشوط الاول وبين شوطي المباراة".

ثم أضاف "حكم المباراة تأخر أيضا عند نزوله للشوط الثاني لمدة 5 دقائق وتواجد محمد فاروق الحكم الدولي السابق داخل غرفة الحكام رغم أنه من منطقة بني سويف، لماذا نثير الشبهات".

وأكمل "ما حدث لغز كبير وهو تأخر الحكم بالرغم من نزول لاعبي الفريقين لأرض الملعب، ولكن لن نتحدث عن الأخطاء التحكيمية في المباراة رغم أننا خسرنا بركلة جزاء مشكوك في صحتها".

وأتم "لدينا ثقة في اتحاد الكرة للتحقيق في الواقعة للحصول علي حقنا".

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