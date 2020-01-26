ريشة ميكيل آنجلو تكتب التعادل في دربي روما

الأحد، 26 يناير 2020 - 21:28

كتب : زكي السعيد

لاتسيو - دربي روما

تعادل روما أمام غريمه لاتسيو بهدف لكل طرف على ملعب أوليمبيكو في دربي العاصمة، بالجولة 21 من الدوري الإيطالي.

إدين دجيكو سجل لـ روما، قبل أن يرد عليه فرانشيسكو أتشيربي سريعا في الشوط الأول.

ليرفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع روما رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع.

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الفريقان كررا تعادل الدور الأول، لينتهي دربي روما على التعادل ذهابا وإيابا لأول مرة منذ موسم 2002\2003.

جماهير لاتسيو أشعلت المباراة قبل انطلاقها بـ "تيفو" مقتبس من لوحة خلق آدم التي أبدعها ميكيل آنجلو على سقف كنيسة سيستين في الفاتيكان خلال عصر النهضة.

دجيكو تقدّم لـ روما في الدقيقة 26 بضربة رأسية قهر فيها دفاعات وحارس مرمى لاتسيو، بعد تمريرة طولية رائعة من بريان كريستانتي.

لكن التعادل لم يتأخر، فسجل المدافع أتشيربي بعد خطأ قاتل من باو لوبيز حارس مرمى روما في الدقيقة 34.

روما كاد أن يعود للتقدم قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة صاروخية من لورنزو بيليجريني، لكنها ارتدت من قائم لاتسيو.

دجيكو كان على وشك التسجيل بدوره في الدقيقة 69، لكن توماس ستراكوشا تألق وأبعد الكرة، لتنتهي المباراة على تعادل العدوين.

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