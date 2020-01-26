السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد

وجه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التهنئة لمنتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر في المباراة النهائية على تونس بنتيجة 27-23.

وكتب السيسي عبر حسابه على "تويتر": "أهنئ الشعب المصري وأبنائي أبطال منتخب مصر لكرة اليد، بحصولهم على كأس إفريقيا، والتأهل لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠".

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وتابع "وأتوجه لهم جميعا بالتحية للأداء البطولي وروح القوة والعزيمة لتحقيق الانتصار".

وتوج منتخب مصر بطلا للنسخة الـ23 لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد على حساب تونس في تونس، وللمرة السابعة في تاريخ الفراعنة.

ورفعت مصر رصيدها للقب السابع في تاريخها، لتصبح ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة تاريخيا وبالشراكة مع الجزائر، وخلف تونس صاحبة الـ10 ألقاب.

تتويج مصر بالبطولة، أهلها أيضا إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة، فيما تتحول تونس إلى ملحق تصفيات لتقع في مجموعة رفقة منتخبات فرنسا، والبرتغال، والخائر بين إسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة أمم أوروبا.

ويعد التتويج هو الخامس من أصل سبعة لمصر على حساب تونس في المباراة النهائية، فيما هي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر على تونس في تونس تاريخيا.

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