تشكيل ريال مدريد – عودة راموس أمام بلد الوليد

عاد سيرخيو راموس لتشكيل ريال مدريد في مواجهة بلد الوليد بعد تعافيه من الإصابة.

ريال مدريد يحل ضيفا على ملعب خوسيه زوريا لمواجهة بلد الوليد في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويبدأ راموس المباراة بعد غيابه عن آخر 3 مواجهات للميرنجي، إذ ابتعد عن الملاعب منذ التتويج بكأس السوبر الإسباني في جدة.

ويلعب ناتشو فيرنانديز كظهير أيمن في ظل غياب داني كارباخال للإيقاف، فيما يشارك فيرلان ميندي على حساب مارسيلو في الجهة اليسرى.

ويمتلك ريال مدريد 43 نقطة في المركز الثاني، ولديه فرصة القفز إلى الصدارة لو تجنب الهزيمة.

ويحتل بلد الوليد المركز 16 برصيد 22 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – مارسيلو – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجيز – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش

تشكيل بلد الوليد:

حراسة المرمى: جوردي ماسيب

الدفاع: أنتونيتو - كيكو أوليفاس - محمد ساليسو - راؤول جارسيا

الوسط: خواكين - روبن ألكاراز - فيدي سان إيميتريو - ميتشل

الهجوم: سيرجي جوارديولا - إينيس أونال

دكة البدلاء: سامو بيريز - ناتشو مارتينز - خافي مويانو - أوسكار بلانو - بابلو إيرفياس - توني فيا - ميجيلين

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